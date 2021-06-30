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МИД Германии: Белорусские власти требуют прекращения деятельности Института Гете
30.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
«Этот шаг приведет к дальнейшей международной изоляции Беларуси».
МИД Германии заявил, что белорусские власти требуют прекращения деятельности в стране Института Гете и Германской службы академических обменов, сообщает
«Мы сожалеем о решении белорусской стороны, которая требует прекращения деятельности Институт Гете и Германской службы академических обменом (DAAD) в Беларуси. Этот шаг приведет к дальнейшей международной изоляции Беларуси. Пострадавшими от этого решения будут белорусские граждане, которые будут лишены возможностей общественной и культурной деятельности», —
Там также отметили, что Институт Гете и Германская служба академических обменов на протяжении десятилетий создавали культурные и академические мосты между Германией, Европой и Беларусью.
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«Этот шаг приведет к дальнейшей международной изоляции Беларуси».
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