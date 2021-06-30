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МИД Германии: Белорусские власти требуют прекращения деятельности Института Гете

30.06.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

«Этот шаг приведет к дальнейшей международной изоляции Беларуси».

МИД Германии заявил, что белорусские власти требуют прекращения деятельности в стране Института Гете и Германской службы академических обменов, сообщает TUT.BY.

«Мы сожалеем о решении белорусской стороны, которая требует прекращения деятельности Институт Гете и Германской службы академических обменом (DAAD) в Беларуси. Этот шаг приведет к дальнейшей международной изоляции Беларуси. Пострадавшими от этого решения будут белорусские граждане, которые будут лишены возможностей общественной и культурной деятельности», — заявили в МИД ФРГ.

Там также отметили, что Институт Гете и Германская служба академических обменов на протяжении десятилетий создавали культурные и академические мосты между Германией, Европой и Беларусью.

 
 
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«Этот шаг приведет к дальнейшей международной изоляции Беларуси».
 
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