МИД Германии: Белорусские власти требуют прекращения деятельности Института Гете

Источник материала: Салiдарнасць

«Этот шаг приведет к дальнейшей международной изоляции Беларуси».

МИД Германии заявил, что белорусские власти требуют прекращения деятельности в стране Института Гете и Германской службы академических обменов, сообщает TUT.BY .

«Мы сожалеем о решении белорусской стороны, которая требует прекращения деятельности Институт Гете и Германской службы академических обменом (DAAD) в Беларуси. Этот шаг приведет к дальнейшей международной изоляции Беларуси. Пострадавшими от этого решения будут белорусские граждане, которые будут лишены возможностей общественной и культурной деятельности», — заявили в МИД ФРГ.

Там также отметили, что Институт Гете и Германская служба академических обменов на протяжении десятилетий создавали культурные и академические мосты между Германией, Европой и Беларусью.