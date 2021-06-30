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Летающая машина AirCar совершила первый междугородний полет. Она трансформируется из автомобиля в самолет за 2 минуты 15 секунд
Источник материала: ОНТ
Летающий автомобиль AirCar совершил 35-минутный перелет между аэропортами в Нитре и Братиславе (Словакия). Это уже 142-я успешная посадка двухместной летающей машины, запатентованной Стефаном Кляйном,
Гибридное авто-самолет работает при помощи двигателя от BMW на обычном бензиновом топливе. Машина развивает крейсерскую скорость в воздухе 170 км/час.
Летающий аппарат трансформируется из автомобиля в самолет. За 2 минуты и 15 секунд – у машины выдвигаются крылья и задний хвост. При этом воздушный винт, который используется только при полете, нельзя убрать.
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Летающая машина AirCar совершила первый междугородний полет. Она трансформируется из автомобиля в самолет за 2 минуты 15 секунд
Летающий автомобиль AirCar совершил 35-минутный перелет между аэропортами в Нитре и Братиславе (Словакия). Это уже 142-я успешная посадка двухместной летающей машины,...
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