Летающая машина AirCar совершила первый междугородний полет. Она трансформируется из автомобиля в самолет за 2 минуты 15 секунд

Источник материала: ОНТ

Летающий автомобиль AirCar совершил 35-минутный перелет между аэропортами в Нитре и Братиславе (Словакия). Это уже 142-я успешная посадка двухместной летающей машины, запатентованной Стефаном Кляйном, информирует Cision.

Гибридное авто-самолет работает при помощи двигателя от BMW на обычном бензиновом топливе. Машина развивает крейсерскую скорость в воздухе 170 км/час.

Летающий аппарат трансформируется из автомобиля в самолет. За 2 минуты и 15 секунд – у машины выдвигаются крылья и задний хвост. При этом воздушный винт, который используется только при полете, нельзя убрать.



Фото: klein-vision.com

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