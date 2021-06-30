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Флеболог рассказал, в каком случае с варикозом опасно находиться на пляже

30.06.2021 20:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Флеболог рассказал, в каком случае с варикозом опасно находиться на пляже

Хирург-флеболог Армен Авакян в интервью радио Sputnik рассказал, в каком случае людям с варикозным расширением вен не стоит долго находиться на солнце.

Варикозное расширение вен на ногах приводит в том числе и к тому, что кровеносные сосуды для прямых солнечных лучей становятся уязвимыми. Это может стать причиной образования тромбов во время отдыха на пляже или длительного загара, предупреждает Авакян.

Но врач подчеркнул, что, если соблюдать три простых правила, которые помогут избежать проблем со здоровьем, человеку с варикозом можно отдыхать на пляже.

Фото: depositphotos.com

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Хирург-флеболог Армен Авакян в интервью радио Sputnik рассказал, в каком случае людям с варикозным расширением вен не стоит долго находиться на солнце. Варикозное...
 
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