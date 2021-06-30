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«Роскосмос» рассекретил переговоры погибшего экипажа корабля «Союз-11». После этой катастрофы космонавтов отправляют на орбиту только в скафандрах
Источник материала: ОНТ
«Роскосмос»
В день 50-летия со дня трагедии «Роскосмос» рассекретил стенограмму последних переговоров экипажа.
29 июня 1971 года в 21:28 по московскому времени «Союз-11» отстыковался от станции для возвращения на Землю. Из-за конструктивного недостатка на высоте порядка 100 километров произошла разгерметизация.
О трагедии было неизвестно, так как тогда контролировать состояние полета дистанционно было невозможно. Космонавты отчитывались о ситуации сами. Аппарат приземлился без внешних повреждений в заданном месте и в расчетное время, но при вскрытии капсулы космонавты были обнаружены без признаков жизни.
В СССР пилотируемые полеты после катастрофы «Союза-11» не проводились до сентября 1973 года. Всех космонавтов после этого отправляли на орбиту исключительно в герметичных скафандрах.
Фото: «Роскосмос»
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«Роскосмос» рассекретил переговоры погибшего экипажа корабля «Союз-11». После этой катастрофы космонавтов отправляют на орбиту только в скафандрах
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