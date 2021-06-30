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«Роскосмос» рассекретил переговоры погибшего экипажа корабля «Союз-11». После этой катастрофы космонавтов отправляют на орбиту только в скафандрах

30.06.2021 20:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Роскосмос» рассекретил переговоры погибшего экипажа корабля «Союз-11». После этой катастрофы космонавтов отправляют на орбиту только в скафандрах

«Роскосмос» опубликовал расшифровки переговоров членов экипажа космического корабля «Союз-11» Виктора Пацаева, Владислава Волкова и Георгия Добровольского, которые 30 июня 1971 года во время возвращения на Землю погибли из-за разгерметизации аппарата.

В день 50-летия со дня трагедии «Роскосмос» рассекретил стенограмму последних переговоров экипажа.

29 июня 1971 года в 21:28 по московскому времени «Союз-11» отстыковался от станции для возвращения на Землю. Из-за конструктивного недостатка на высоте порядка 100 километров произошла разгерметизация.

О трагедии было неизвестно, так как тогда контролировать состояние полета дистанционно было невозможно. Космонавты отчитывались о ситуации сами. Аппарат приземлился без внешних повреждений в заданном месте и в расчетное время, но при вскрытии капсулы космонавты были обнаружены без признаков жизни.

В СССР пилотируемые полеты после катастрофы «Союза-11» не проводились до сентября 1973 года. Всех космонавтов после этого отправляли на орбиту исключительно в герметичных скафандрах.

Фото: «Роскосмос»

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«Роскосмос» опубликовал расшифровки переговоров членов экипажа космического корабля «Союз-11» Виктора Пацаева, Владислава Волкова и Георгия Добровольского,...
 
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