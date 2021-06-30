Фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» выйдет на английском языке: уже есть первые кадры со съемок голливудского ремейка

Источник материала: ОНТ

Российский кинорежиссер Марюс Вайсберг снимает англоязычную версию «Иронии судьбы» – About Fate, сообщает РИА «Новости».

Несколько фотографий со съемочной площадки голливудского ремейка легендарной советской картины появились в Twitter.

В кадре – актриса Эмма Робертс – она играет роль Нади, актер Томас Манн – Женя. Герои кинокартины катаются в карете, отмечают Рождество в Бостоне.

Информации о том, когда лента выйдет в прокат, пока нет.

Главное фото: twitter.com

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