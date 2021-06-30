Начальник центра безопасности МЧС Елена Парчук. Проект «Белорусская SUPER-женщина»

Источник материала: ОНТ

Когда нежность и сила рука об руку. Мы продолжаем знакомить вас с представительницами прекрасной половины человечества, которые своим трудом и идеалами делают мир лучше.

Педагоги, врачи, журналисты, представители культуры и спорта. А еще они мамы, жены, дочери и подруги. Каждую неделю в совместном проекте трех национальных телеканалов и Белорусского союза женщин – новая история и новая судьба. Вечером 30 июня – путь от руководителя детского дома до начальника Центра безопасности. Ей есть что сказать – смотрите сразу после вечернего выпуска новостей.

Елена Парчук, начальник Центра безопасности МЧС: «Гордитесь страной, которая думает о безопасности людей. Если каждый будет видеть только хорошее в нашей стране, сколько делается для людей, я думаю, счастливых людей будет достаточно много».





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