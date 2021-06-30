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В Новой Зеландии разработали устройство для похудения, которое блокирует челюсти
Источник материала: ОНТ
Исследователи из Университета Отаго (Новая Зеландия) и ученые из Великобритании разработали «первое в мире устройство для похудения». Аппарат не позволяет открыть рот более чем на 2 мм. Об этом
Устройство DentalSlim Diet Control необходимо устанавливать у стоматолога. Аппарат крепится на нижние и верхние зубы специальными болтами. Зубы соединяются магнитами.
Уточняется, что устройство будет мешать человеку жевать твердую пищу, при этом не ограничивая его в способности дышать и говорить. После двух недель испытаний добровольцы похудели в среднем на 6,3 кг.
Ведущий разработчик устройства, профессор Пол Брантон, говорит, что DentalSlim Diet Control – это недорогая, обратимая и привлекательная альтернатива хирургическим операциям без негативных последствий.
Фото: University of Otago
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Исследователи из Университета Отаго (Новая Зеландия) и ученые из Великобритании разработали «первое в мире устройство для похудения». Аппарат не позволяет...
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