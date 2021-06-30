Суд признал экстремистскими еще четыре Telegram-канала

Источник материала: ОНТ

Еще четыре Telegram-канала суд признал экстремистскими, сообщает пресс-служба МВД.

В этих сообществах публиковались призывы препятствовать законной деятельности госорганов, подстрекать к вандализму, массовым беспорядкам, блокировать дороги на трассах и железнодорожных путях.

Кроме того, в материалах содержались угрозы применить насилие и повредить имущество представителей органов власти, в том числе судей и сотрудников органов внутренних дел. Пользователи писали оскорбительные комментарии, которые разжигают рознь по идеологическим и политическим мотивам и вражду.

В МВД напоминают, за репост информации из экстремистских источников следует административная ответственность. Наказание – штраф или арест.

Фото: БЕЛТА

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