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Суд признал экстремистскими еще четыре Telegram-канала
Источник материала: ОНТ
Еще четыре Telegram-канала суд признал экстремистскими,
В этих сообществах публиковались призывы препятствовать законной деятельности госорганов, подстрекать к вандализму, массовым беспорядкам, блокировать дороги на трассах и железнодорожных путях.
Кроме того, в материалах содержались угрозы применить насилие и повредить имущество представителей органов власти, в том числе судей и сотрудников органов внутренних дел. Пользователи писали оскорбительные комментарии, которые разжигают рознь по идеологическим и политическим мотивам и вражду.
В МВД напоминают, за репост информации из экстремистских источников следует административная ответственность. Наказание – штраф или арест.
Фото: БЕЛТА
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Еще четыре Telegram-канала суд признал экстремистскими, сообщает пресс-служба МВД. В этих сообществах публиковались призывы препятствовать законной деятельности...
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