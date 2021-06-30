ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Ливни, грозы, порывистый ветер. Прогноз погоды на 1 июля

30.06.2021 20:05 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Ливни, грозы, порывистый ветер. Прогноз погоды на 1 июля

Завершается первый летний месяц, который отличился не только аномально жаркой погодой, но и ливнями с грозами. Июль начнется с неустойчивой погоды, будет тепло, но с дождями различной интенсивности, грозами и порывистым ветром. 

1 июля погодные условия будет определять теплая неустойчивая воздушная масса с Западной Европы, а по юго-западной половине скажется влияние активного атмосферного фронта. В результате ожидаются дожди и грозы.

В четверг – переменная облачность. Ночью по западу, утром и днем по юго-западной половине страны – кратковременные дожди и грозы. При грозах большая вероятность сильных ливней, днем даже с градом. Ветер переменных направлений слабый до умеренного, при грозах сильный порывистый. Атмосферное давление существенно не изменится.

Утром температура воздуха на большей части территории составит +20°С…+21°С. В середине дня столбики термометров достигнут от +22°С по Брестской области до +31°С по Гомельской. К вечеру – от +21°С по юго-западу до +27°С по востоку. 

В пятницу метеоусловия будет определять область пониженного атмосферного давления и активные атмосферные фронты с юго-запада Европы. Они принесут на большую часть территории страны кратковременные дожди. Временами ожидаются сильные дожди и грозы. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +14°С…+20°С, днем от +20°С по юго-западу до +28°С по востоку. И предварительно, в праздничный день 3 июля также без грозовых дождей не обойдется.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Завершается первый летний месяц, который отличился не только аномально жаркой погодой, но и ливнями с грозами. Июль начнется с неустойчивой погоды, будет тепло, но...
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусские власти выгоняют Институт Гёте и Германскую службу академических обменов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by