Ливни, грозы, порывистый ветер. Прогноз погоды на 1 июля

Источник материала: ОНТ

Завершается первый летний месяц, который отличился не только аномально жаркой погодой, но и ливнями с грозами. Июль начнется с неустойчивой погоды, будет тепло, но с дождями различной интенсивности, грозами и порывистым ветром.

1 июля погодные условия будет определять теплая неустойчивая воздушная масса с Западной Европы, а по юго-западной половине скажется влияние активного атмосферного фронта. В результате ожидаются дожди и грозы.

В четверг – переменная облачность. Ночью по западу, утром и днем по юго-западной половине страны – кратковременные дожди и грозы. При грозах большая вероятность сильных ливней, днем даже с градом. Ветер переменных направлений слабый до умеренного, при грозах сильный порывистый. Атмосферное давление существенно не изменится.

Утром температура воздуха на большей части территории составит +20°С…+21°С. В середине дня столбики термометров достигнут от +22°С по Брестской области до +31°С по Гомельской. К вечеру – от +21°С по юго-западу до +27°С по востоку.

В пятницу метеоусловия будет определять область пониженного атмосферного давления и активные атмосферные фронты с юго-запада Европы. Они принесут на большую часть территории страны кратковременные дожди. Временами ожидаются сильные дожди и грозы. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +14°С…+20°С, днем от +20°С по юго-западу до +28°С по востоку. И предварительно, в праздничный день 3 июля также без грозовых дождей не обойдется.

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