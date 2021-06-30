Рабочий погиб на территории Минского завода автоматических линий имени Машерова

Источник материала: ОНТ

Во вторник, 29 июня, на территории Минского завода автоматических линий имени Машерова погиб мужчина. Об этом информирует МЧС.

Уточняется, что во время проведения работ в цехе «АльфаХаус» на территории Минского завода автоматических линий имени Машерова произошло опрокидывание с гидравлического подъемного стола элемента стеновой панели каркасного дома. Элемент панели весом 2,5 тонны упал на разнорабочего. Мужчина 1989 года рождения умер от полученных травм.

Фото: instagram / mzalmasherova

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