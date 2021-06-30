|
Рабочий погиб на территории Минского завода автоматических линий имени Машерова
Источник материала: ОНТ
Во вторник, 29 июня, на территории Минского завода автоматических линий имени Машерова погиб мужчина. Об этом
Уточняется, что во время проведения работ в цехе «АльфаХаус» на территории Минского завода автоматических линий имени Машерова произошло опрокидывание с гидравлического подъемного стола элемента стеновой панели каркасного дома. Элемент панели весом 2,5 тонны упал на разнорабочего. Мужчина 1989 года рождения умер от полученных травм.
Фото: instagram / mzalmasherova
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во вторник, 29 июня, на территории Минского завода автоматических линий имени Машерова погиб мужчина. Об этом информирует МЧС. Уточняется, что во время проведения...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)