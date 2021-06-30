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Рабочий погиб на территории Минского завода автоматических линий имени Машерова

30.06.2021 20:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Рабочий погиб на территории Минского завода автоматических линий имени Машерова

Во вторник, 29 июня, на территории Минского завода автоматических линий имени Машерова погиб мужчина. Об этом информирует МЧС.

Уточняется, что во время проведения работ в цехе «АльфаХаус» на территории Минского завода автоматических линий имени Машерова произошло опрокидывание с гидравлического подъемного стола элемента стеновой панели каркасного дома. Элемент панели весом 2,5 тонны упал на разнорабочего. Мужчина 1989 года рождения умер от полученных травм.

Фото: instagram / mzalmasherova

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Во вторник, 29 июня, на территории Минского завода автоматических линий имени Машерова погиб мужчина. Об этом информирует МЧС. Уточняется, что во время проведения...
 
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