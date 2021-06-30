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Белорус Егор Шарангович – десятый в списке претендентов на «Колдер Трофи»

30.06.2021 20:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Белорус Егор Шарангович – десятый в списке претендентов на «Колдер Трофи»

Белорус Егор Шарангович стал десятым в списке претендентов на «Колдер Трофи» – приз, который ежегодно вручают лучшему новичку НХЛ.

В голосовании приняли участие 100 спортивных журналистов, работающих на матчах НХЛ. Девять из них отметили белоруса. По результатам тайного голосования Шарангович набрал 17 баллов. В своем дебютном сезоне в составе «Нью-Джерси» белорус провел 54 игры, забросил 16 шайб, отдал 14 голевых передач и несколько раз признавался первой звездой матчей.

Выиграл «Колдер Трофи» нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов, набравший 997 баллов – первое место ему отдали 99 журналистов из 100.

ФОТО: БЕЛТА

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Белорус Егор Шарангович стал десятым в списке претендентов на «Колдер Трофи» – приз, который ежегодно вручают лучшему новичку НХЛ. В голосовании приняли участие...
 
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