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Белорус Егор Шарангович – десятый в списке претендентов на «Колдер Трофи»
Источник материала: ОНТ
Белорус Егор Шарангович стал десятым в списке претендентов на «Колдер Трофи» – приз, который ежегодно вручают лучшему новичку НХЛ.
В голосовании приняли участие 100 спортивных журналистов, работающих на матчах НХЛ. Девять из них отметили белоруса. По результатам тайного голосования Шарангович набрал 17 баллов. В своем дебютном сезоне в составе «Нью-Джерси» белорус провел 54 игры, забросил 16 шайб, отдал 14 голевых передач и несколько раз признавался первой звездой матчей.
Выиграл «Колдер Трофи» нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов, набравший 997 баллов – первое место ему отдали 99 журналистов из 100.
ФОТО: БЕЛТА
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Белорус Егор Шарангович стал десятым в списке претендентов на «Колдер Трофи» – приз, который ежегодно вручают лучшему новичку НХЛ. В голосовании приняли участие...
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