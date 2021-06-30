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Казахстанская нефть может поступить на белорусские НПЗ уже осенью
Источник материала: ОНТ
Казахстанская нефть может поступить на белорусские НПЗ уже осенью. О реализации договоренностей между Минском и Нур-Султаном сообщили в Министерстве энергетики Казахстана.
Поставкам будет предшествовать ратификация договора. В Казахстане парламент соберется на очередную сессию осенью. Соглашение между правительствами двух стран о торгово-экономическом сотрудничестве в поставках нефти и нефтепродуктов в Беларусь подписано на этой неделе по итогам переговоров премьер-министров. Сейчас конкретные объемы поставок и сроки обсудят представители нефтедобывающих компаний и белорусские переработчики.
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Казахстанская нефть может поступить на белорусские НПЗ уже осенью. О реализации договоренностей между Минском и Нур-Султаном сообщили в Министерстве энергетики...
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