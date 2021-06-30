Пирожки с начинкой из вчерашнего шашлыка? Это вкусно! Маргарита Симоньян поделилась рецептом

Источник материала: ОНТ

Журналист и медиаменеджер из России Маргарита Симоньян на своей странице в Instagram поделилась рецептом домашних пирожков, которые в ее семье готовят для того, чтобы не пропадали остатки вчерашнего шашлыка.

Как готовить: чтобы сделать тесто, слегка нагрейте 200 мл молока и 100 мл сливок любой жирности, добавьте ложку сахара и быстродействующие дрожжи – на упаковке можно определить количество. Оставьте на 15 мин., чтобы появилась шапка.

Затем добавьте туда два желтка и 40 г растопленного сливочного масла, перемешайте. В эту смесь положите 500 г муки и щепотку соли.

Если тесто будет липким, не добавляйте больше муки, а вымешайте еще немного.

Переложите тесто в миску, смазанную растительным маслом, накройте и оставьте в теплом месте на 1–1,5 часа, чтобы поднялось.

Затем разделите тесто на шарики, слепите пирожки с начинкой и оставьте еще на 20 мин. уже на противне.

Затем смажьте пирожки яйцом с молоком и поставьте в разогретую до 200°C духовку минут на 20.



Фото: Instagtam @_m_simonyan_

Главное фото: depositphotos.com





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