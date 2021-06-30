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Передвижную выставку «Поезд Победы» посетила Наталья Кочанова

30.06.2021 20:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Передвижную выставку «Поезд Победы» посетила Наталья Кочанова

«Поезд Победы», который задержался в столице дополнительно на два дня из-за большого количества желающих увидеть памятную экспозицию, 30 июня отправится в путь. Но до 19:00 еще есть возможность заглянуть в победный состав. 


На 1-й платформе железнодорожного вокзала. Время на передвижную выставку, отражение суровых лет Великой Отечественной, нашла спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова. «Поезд Победы» – это 12 вагонов, 9 из них – экспозиция. Тысяча экспонатов, которые, словно машина времени, переносят в 1940-е годы под проникновенный женский голос.

Собирательный образ поколения победителей, которые прошли путь от Гомеля до Москвы, от Сталинграда до Берлина. 

Первый раз «исторический состав» Российских железных дорог прибыл в Минск 11 июня. Затем – путешествие по нашей стране и 8 остановок. Желающих заглянуть в «Поезд Победы» много. В Витебске, например, выстраивались огромные очереди. Популярность остановила состав в Минске второй раз. 

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Теги: Витебск, Гомель
 
 
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«Поезд Победы», который задержался в столице дополнительно на два дня из-за большого количества желающих увидеть памятную экспозицию, 30 июня отправится в путь. Но...
 
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