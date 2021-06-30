Порезавший ножом женщину минчанин оперативно задержан

Источник материала: ОНТ

Утром 30 июня в столичную милицию поступило сообщение о нападении на женщину – выбежавший из кустов неизвестный ножом порезал жертве лицо. Об этом информирует официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

Предполагаемый злоумышленник был установлен правоохранителями по приметам в кратчайшие сроки. Им оказался 37-летний минчанин.

На месте происшествия работают следователи. Проводится проверка произошедшего, назначены экспертизы.

Задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности за хулиганство и вымогательство.

Фото: скриншот видео МВД

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