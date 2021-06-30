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Посмотрите, что придумал котенок, чтобы разбудить собаку! Это очень смешно! (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Забавное видео опубликовал
В ролике котенок спрятался в углу дивана и оттуда пытается укусить спящего пса за лапу. Но очень уж неуверенны его попытки!
Пользователи Сети были в восторге от маленького пушистика: «Малыш просто хотел поиграть!», «Ничего, скоро вырастет, осмелеет и только так будет гонять пса», «Попробовал лапу друга на вкус», «Такой смешной и милый, я в восторге», – писали комментаторы.
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Забавное видео опубликовал ridus.ru. В ролике котенок спрятался в углу дивана и оттуда пытается укусить спящего пса за лапу. Но очень уж неуверенны его попытки! ...
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