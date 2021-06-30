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Младшего брата футболиста Александра Кокорина задержали в Москве за драку в ресторане
Источник материала: ОНТ
Младший брат российского футболиста Александра Кокорина Кирилл был задержан в Москве за драку с сотрудниками ресторана. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах
Уточняется, что Кокорин вместе со знакомым в состоянии алкогольного опьянения попытался пройти в заведение без QR-кодов. Молодых людей не пустили сотрудники ресторана, это привело к драке. На место инцидента прибыли полицейские.
По предварительным сведениям, на Кирилла Кокорина и его знакомого Карена Григоряна был составлен административный протокол.
Ранее Кирилл Кокорин был судим по делу о двух драках в Москве, произошедших в октябре 2018 года.
Фото: instagram.com/kirill_kokorin_7
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Младший брат российского футболиста Александра Кокорина Кирилл был задержан в Москве за драку с сотрудниками ресторана. Об этом со ссылкой на источник в...
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