ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Белорусские власти выгоняют Институт Гёте и Германскую службу академических обменов

30.06.2021 20:09 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

МИД Германии сообщил, что белорусские власти потребовали прекращения деятельности в стране Института Гёте и Германской службы академических обменов.

«Мы сожалеем о решении белорусской стороны, которая требует прекращения деятельности Институт Гете и Германской службы академических обменом в Беларуси. Этот шаг приведет к дальнейшей международной изоляции Беларуси. Пострадавшими от этого решения будут белорусские граждане, которые будут лишены возможностей общественной и культурной деятельности», — заявили в МИД ФРГ.

Институт Гете и Германская служба академических обменов на протяжении десятилетий создавали культурные и академические мосты между Беларусью и Германией. Курсы немецкого языка закончили тысячи белорусов.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
МИД Германии сообщил, что белорусские власти потребовали прекращения деятельности в стране Института Гёте и Германской службы академических обменов.
 
Новости дня
Новости разные
 
Сергей Чалый признался, что уехал в Украину
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by