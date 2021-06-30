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TikTok заявил о закрытии более 7 млн аккаунтов детей

30.06.2021 20:19 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Социальная сеть TikTok заявила о закрытии более 7 млн аккаунтов детей в I квартале текущего года, так как они могли принадлежать детям в возрасте до 13 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на портал Axios.

"Впервые раскрыто число аккаунтов, в отношении которых пришлось принять меры, так как они, вероятно, принадлежали детям и подросткам", - отмечает Axios.

Ранее сообщалось, что примерно треть ежедневных пользователей TikTok в США составляют лица в возрасте до 14 лет. Видео, размещаемые пользователями до 13 лет или теми, кто не указывает свой возраст, удаляются администрацией соцсети.

Компания, управляющая американским сегментом соцсети, стала более жестко следить за соблюдением этого правила после того, как была оштрафована властями США в 2019 году на $5,7 млн за нарушение закона о защите конфиденциальности информации о детях в интернете.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Ранее сообщалось, что примерно треть ежедневных пользователей TikTok в США составляют лица в возрасте до 14 лет. Видео, размещаемые пользователями до 13 лет или теми,...
 
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