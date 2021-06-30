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МИД Германии: белорусские власти потребовали приостановить деятельность Института Гете и Германской службы академических обменов

30.06.2021 20:21 — Разное | Смартпресс  
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Источник материала: Смартпресс

Министерство иностранных дел Германии заявило, что белорусские власти требуют прекратить деятельность в Беларуси Института Гете и Германской службы академических обменов (DAAD).

"Мы сожалеем о решении белорусской стороны приостановить всю деятельность Института Гете и Германской службы академических обменов (DAAD) в Беларуси. Этот шаг будет способствовать изоляции Беларуси. Жертвами этого решения стали граждане Беларуси, лишенные возможности для дальнейшей общественной и культурной деятельности", - говорится в заявлении МИД Германии.

Там отметили, что Институт Гете и DAAD на протяжении десятилетий создавали культурные и академические мосты между Германией, Европой и Беларусью. "Федеральное правительство продолжит работу по поддержанию культурного и социального сотрудничества между нашими странами в будущем", - добавили в МИД.

Кроме того, во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что "Германия и Европейский Союз встают на сторону белорусского народа". "Мы снова призываем белорусские власти вступить в серьезный и всеобъемлющий национальный диалог и откликнуться на законные требования протестного движения", - подчеркнули в министерстве.

Ранее глава МИД Беларуси Владимир Макей заявлял, что республика в ответ на европейские санкции готова ограничить деятельность зарубежных политических фондов, гуманитарных программ, неправительственных организаций, которые действуют на территории страны.

Институт имени Гёте - это германская неправительственная организация, задачей которой является популяризация немецкого языка за рубежом и содействие международному культурному сотрудничеству. В Беларуси работает с 1993 года. 

Информбюро Германской службы академических обменов (DAAD) в Беларуси - с 2003 года.

 


 
 
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Министерство иностранных дел Германии заявило, что белорусские власти требуют прекратить деятельность в Беларуси Института Гете и Германской службы...
 
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