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МИД Германии: белорусские власти потребовали приостановить деятельность Института Гете и Германской службы академических обменов
30.06.2021 20:21 — Разное | Смартпресс
Источник материала: Смартпресс
Министерство иностранных дел Германии заявило, что белорусские власти требуют прекратить деятельность в Беларуси Института Гете и Германской службы академических обменов (DAAD).
"Мы сожалеем о решении белорусской стороны приостановить всю деятельность Института Гете и Германской службы академических обменов (DAAD) в Беларуси. Этот шаг будет способствовать изоляции Беларуси. Жертвами этого решения стали граждане Беларуси, лишенные возможности для дальнейшей общественной и культурной деятельности", - говорится в
Там отметили, что Институт Гете и DAAD на протяжении десятилетий создавали культурные и академические мосты между Германией, Европой и Беларусью. "Федеральное правительство продолжит работу по поддержанию культурного и социального сотрудничества между нашими странами в будущем", - добавили в МИД.
Кроме того, во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что "Германия и Европейский Союз встают на сторону белорусского народа". "Мы снова призываем белорусские власти вступить в серьезный и всеобъемлющий национальный диалог и откликнуться на законные требования протестного движения", - подчеркнули в министерстве.
Ранее глава МИД Беларуси Владимир Макей
Институт имени Гёте - это германская неправительственная организация, задачей которой является популяризация немецкого языка за рубежом и содействие международному культурному сотрудничеству. В Беларуси работает с 1993 года.
Информбюро Германской службы академических обменов (DAAD) в Беларуси - с 2003 года.
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МИД Германии: белорусские власти потребовали приостановить деятельность Института Гете и Германской службы академических обменов
Министерство иностранных дел Германии заявило, что белорусские власти требуют прекратить деятельность в Беларуси Института Гете и Германской службы...
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