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МИД Германии: власти Беларуси потребовали прекратить деятельность Гёте-Института

30.06.2021 20:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Власти Беларуси потребовали прекратить деятельность в стране Гёте-института и Германской службы академических обменов.

Гёте-Институт в Минске / goethe.de​

Об этом сообщили в МИДе Германии.
 
"Мы сожалеем о решении белорусской стороны... — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства. — Этот шаг приведёт к дальнейшей международной изоляции Беларуси", передает Еврорадио.

Отмечается, что из-за решения властей Беларуси пострадают "белорусские граждане, которые будут лишены возможностей общественной и культурной деятельности".

Гёте-институт и Германская служба академических обменов — основные организации по изучению немецкого языка и культуры по всему миру. Можно предположить, что их закрытие в Беларуси происходит в рамках "контрсанкций", анонсированных официальным Минском.
 
Теги: Минск
 
 
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Власти Беларуси потребовали прекратить деятельность в стране Гёте-института и Германской службы академических обменов.
 
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