Источник материала: Партизан

Независимый аналитик Сергей Чалый признался, что уехал в Украину. После длительного перерыва он проводит очередной стрим на своем YouTube-канале. "Я сейчас в Одессе, в Украине, — сказал в нём Чалый. — А не говорил, потому что не хотел подставлять людей, которые оставались в Минске".



Сергей Чалый / Из архива Еврорадио​

Сергей Чалый говорит, что ждал, когда из Беларуси уедет "дорогой ему человек".

Еврорадио ("Чалый на каникулах") по пятницам в 16 часов. Пока Чалый не мог сказать, где он находится и не проводил традиционные недельные стримы, он стал появляться в прямом эфире("Чалый на каникулах") по пятницам в 16 часов.

