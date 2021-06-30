"Ювентус" в ближайшие дни ждет решения Роналду о будущем

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пишет Sputnik со ссылкой на Tuttosport. Руководство туринского футбольного клуба "Ювентус" ждет от португальского форварда Криштиану Роналду о будущем в клубе,Sputnik со ссылкой на Tuttosport.





Действующее соглашение 36-летнего нападающего с туринцами истекает в конце июня 2022 года.





По информации источника, в "Ювентусе" ждут окончательного решения от Роналду в ближайшее время. От этого будет зависеть работа клуба на трансферном рынке.





Пока "старая синьора" сосредоточена на подписании полузащитника "Сассуоло" Мануэля Локателли и продлении контракта с форвардом Пауло Дибалой. В случае ухода Роналду клуб попытается приобрести нового нападающего для основного состава и будет выбирать между Душаном Влаховичем ("Фиорентина"), Габриэлом Жезусом ("Манчестер Сити") и Мауро Икарди (ПСЖ).





Если Роналду остается, то целью туринцев будет игрок не старше 23 лет на подмену.

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри планирует начать подготовку к предстоящему сезону в середине июля и ждет, что до этого времени португалец окончательно определится, где продолжит карьеру.







