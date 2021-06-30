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"Ювентус" в ближайшие дни ждет решения Роналду о будущем

30.06.2021 20:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

От решения 36-летнего португальского футболиста зависит работа клуба на трансферном рынке.


© REUTERS / MARCELO DEL POZO

Руководство туринского футбольного клуба "Ювентус" ждет от португальского форварда Криштиану Роналду о будущем в клубе, пишет Sputnik со ссылкой на Tuttosport. 

Действующее соглашение 36-летнего нападающего с туринцами истекает в конце июня 2022 года.

По информации источника, в "Ювентусе" ждут окончательного решения от Роналду в ближайшее время. От этого будет зависеть работа клуба на трансферном рынке.

Пока "старая синьора" сосредоточена на подписании полузащитника "Сассуоло" Мануэля Локателли и продлении контракта с форвардом Пауло Дибалой. В случае ухода Роналду клуб попытается приобрести нового нападающего для основного состава и будет выбирать между Душаном Влаховичем ("Фиорентина"), Габриэлом Жезусом ("Манчестер Сити") и Мауро Икарди (ПСЖ).

Если Роналду остается, то целью туринцев будет игрок не старше 23 лет на подмену.
Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри планирует начать подготовку к предстоящему сезону в середине июля и ждет, что до этого времени португалец окончательно определится, где продолжит карьеру.
 
 
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От решения 36-летнего португальского футболиста зависит работа клуба на трансферном рынке.
 
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