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"Ювентус" в ближайшие дни ждет решения Роналду о будущем
Источник материала: Партизан
От решения 36-летнего португальского футболиста зависит работа клуба на трансферном рынке.
© REUTERS / MARCELO DEL POZO
Руководство туринского футбольного клуба "Ювентус" ждет от португальского форварда Криштиану Роналду о будущем в клубе,
Действующее соглашение 36-летнего нападающего с туринцами истекает в конце июня 2022 года.
По информации источника, в "Ювентусе" ждут окончательного решения от Роналду в ближайшее время. От этого будет зависеть работа клуба на трансферном рынке.
Пока "старая синьора" сосредоточена на подписании полузащитника "Сассуоло" Мануэля Локателли и продлении контракта с форвардом Пауло Дибалой. В случае ухода Роналду клуб попытается приобрести нового нападающего для основного состава и будет выбирать между Душаном Влаховичем ("Фиорентина"), Габриэлом Жезусом ("Манчестер Сити") и Мауро Икарди (ПСЖ).
Если Роналду остается, то целью туринцев будет игрок не старше 23 лет на подмену.
Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри планирует начать подготовку к предстоящему сезону в середине июля и ждет, что до этого времени португалец окончательно определится, где продолжит карьеру.
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От решения 36-летнего португальского футболиста зависит работа клуба на трансферном рынке.
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