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Forbes узнал, на что Безос потратил три четверти своего состояния

30.06.2021 20:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Основатель Amazon Джефф Безос за последние 25 лет продал или отдал суммарно три четверти своей доли в компании.




К такому выводу пришел Forbes, посчитавший траты миллиардера.
С момента выхода компании на биржу в 1997 году Безос продал акций своего интернет-магазина почти на $27 млрд, пишет Officelife.media. Миллиардер предлагал желающим свои бумаги практически ежегодно.

Вначале эти сделки приносили десятки миллионов долларов в год, а по мере роста стоимости бумаг доход стал составлять миллиарды долларов. Так, в 2020 году Безос продал 4 млн акций за $10 млрд.

В результате с 1997 года доля Безоса в Amazon сократилась с 42 до 10%. Влияние на этот процесс оказал и самый дорогой бракоразводный процесс богача. Миллиардер отписал бывшей супруге почти 20 млн акций Amazon.

В 2017 году бизнесмен признался, что ежегодно продает бумаги своей компании примерно на $1 млрд, чтобы инвестировать в космический проект Blue Origin. С 2000 года Безос вложил в ракетостроение $7,5 млрд.

Миллиардер владеет недвижимостью на $504 млн и яхтой на такую же сумму.

Пожертвования Безоса благотворительным организациям оцениваются суммами в миллионы долларов. При этом предпринимателя критикуют за такую скупость и за то, что он уклонился от «Клятвы дарения» — обязательства раздать большую часть своего состояния.

Зато стартапы богач поддержал почти на $14 млрд, и эти вложения не пропали. Миллиардеру гарантирована обеспеченная старость.

Фото: depositphotos.com
 
 
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Основатель Amazon Джефф Безос за последние 25 лет продал или отдал суммарно три четверти своей доли в компании.
 
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