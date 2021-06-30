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БТ исключили из Европейского вещательного союза
30.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
EBU приостановил членство Белтелерадиокомпании в организации.
Такое решение было принято 30 июня исполком Европейского вещательного союза.
Согласно ему с 1 июля БТРК больше не сможет получить доступ к ряду услуг для членов Европейского вещательного союза.
Среди них:
— обмен новостным и музыкальным контентом,
— права на вещание определенных музыкальных и спортивных мероприятий,
— правовая, техническая и исследовательская экспертиза,
— услуги по защите интересов.
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EBU приостановил членство Белтелерадиокомпании в организации.
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