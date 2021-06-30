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БТ исключили из Европейского вещательного союза

30.06.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

EBU приостановил членство Белтелерадиокомпании в организации.

Такое решение было принято 30 июня исполком Европейского вещательного союза.

Согласно ему с 1 июля БТРК больше не сможет получить доступ к ряду услуг для членов Европейского вещательного союза.

Среди них:

— обмен новостным и музыкальным контентом,

— права на вещание определенных музыкальных и спортивных мероприятий,

— правовая, техническая и исследовательская экспертиза,

— услуги по защите интересов.

 
 
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EBU приостановил членство Белтелерадиокомпании в организации.
 
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