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Дайджест дорожных происшествий

30.06.2021 20:45 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

По факту смертельной аварии в Солигорске следователи возбудили уголовное дело в отношении 49-летнего водителя Volkswagen

Накануне вечером микроавтобус, разворачиваясь, столкнулся с мотоциклом Yamaha, который ехал в попутном направлении. Пострадавший байкер был доставлен в больницу, но спасти его не удалось.


Мотоциклист пострадал на проспекте Победителей в Минске

Этим утром водитель Volkswagen во время перестроения задел байкера на Suzuki. В результате аварии 32-летнего мотоциклиста доставили в больницу для осмотра.


Госпитализацией закончилась поездка на самокате для 37-летней минчанки

Она попала под колеса Renault. Инцидент случился этим утром на улице Веры Хоружей, когда женщина проезжала по нерегулируемому переходу. С травмами пострадавшая была доставлена в больницу.


Авария во время разворота - два Renault столкнулись на гродненской трассе

Установлено, что один из водителей не убедился в безопасном маневре, к тому же решил развернуться не с крайней полосы. Как итог машина получила удар в бок. Помощь понадобилась 37-летней женщине-пассажиру, на сторону которой и пришелся удар. С травмами позвоночника она была госпитализирована.


На выезде из Гродно была перекрыта дорога в сторону трассы М6

Сегодня на выезде из Гродно была перекрыта дорога в сторону трассы М6. Там на трех полосах произошла авария с участием двух цистерн с водой и кроссовера Nissan. Обстоятельства происшествия выясняет дорожная милиция. Объехать ДТП можно было лишь по обочине, в результате чего на этом участке образовался затор.


Авария с участием пьяного водителя случилась в Бресте

На улице Шоссейной 31-летний водитель за рулем Chrysler выбрал небезопасную скорость и задел Volkswagen, который ехал по встречной. Освидетельствование показало свыше двух промилле алкоголя у шофера. Мужчина рассказал, что спешил к родителям в гости, а выпить решил для настроения. В аварии пострадавших нет. В отношении брестчанина составлено несколько протоколов.


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Теги: Брест, Гродно
 
 
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По факту смертельной аварии в Солигорске следователи возбудили уголовное дело в отношении 49-летнего водителя Volkswagen Накануне вечером микроавтобус,...
 
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