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Обзор чрезвычайных происшествий
Источник материала: БT
На пожаре в Верхнедвинском районе спасен мужчина
Там горел дом. Огнеборцы получили информацию о ЧП и оперативно приехали на место. Языки пламени вырывались из окон, в помещении стоял дым. Спасатели зашли в здании, на полу они заметили человека. Мужчину вывели на свежий воздух. Медики его осмотрели и отпустили домой. Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание. По одной версии, пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем при курении.
Неосторожное обращение с огнем - возможная причина пожара в Гомеле
В доме по улице Народного ополчения горела квартира. Шел дым из окон апартаментов на втором этаже. Работники МЧС в одной из комнат обнаружили мужчину, сына хозяйки квартиры. Пострадавшего вынесли на улицу и передали медикам. Пожар локализован и ликвидирован спасателями. В результате ЧП повреждено имущество. Точная причина возгорания устанавливается.
В Минске спасатели оказали помощь монтажнику
В Минске спасатели оказали помощь монтажнику, который проводил работы по ревизии дымоходной системы. Мужчина получил отравление продуктами горения тяжелой степени. Самостоятельно спуститься с крыши здания он не мог. Пострадавшего спустили и транспортировали в машину врачей. Мужчина в больнице.
ГАИ выясняет обстоятельства аварии в пригороде Волковыска
ГАИ выясняет обстоятельства аварии в пригороде Волковыска, где накануне на объездной дороге опрокинулась фура. В результате аварии на проезжую часть разлилось топливо. Для безопасности спасатели засыпали дизельное пятно песком.
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На пожаре в Верхнедвинском районе спасен мужчина Там горел дом. Огнеборцы получили информацию о ЧП и оперативно приехали на место. Языки пламени вырывались из...
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