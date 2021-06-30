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47-летний житель Минска решил не беспокоить ГАИ и самостоятельно разобрался с неумелым водителем

30.06.2021 20:45 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Персональный штраф за неправильную парковку. 47-летний житель столицы, видимо, решил не беспокоить ГАИ и самостоятельно разобраться с неумелым водителем. Мужчина бросил стеклянную бутылку в заднее стекло автомобиля. В итоге разбил стекло крышки багажника и стекла заднего вида. Сумма ущерба составила более 700 рублей. Дебошира вычислили оперативники уголовного розыска. По словам задержанного, его разозлило, что микроавтобус был припаркован не по правилам. Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и возбудили уголовное дело за хулиганство.


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Персональный штраф за неправильную парковку. 47-летний житель столицы, видимо, решил не беспокоить ГАИ и самостоятельно разобраться с неумелым водителем. Мужчина...
 
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