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Европейский вещательный союз заморозил членство Белтелерадиокомпании в организации
30.06.2021 20:55 — Разное | Смартпресс
Источник материала: Смартпресс
Европейский вещательный союз (EBU) заморозил членство Белтелерадиокомпании в органиации, сообщило
По информации издания, решение было принято 30 июня на заседании исполкома организации. С 1 июля БТРК больше не сможет получать доступ к сервисам EBU. В частности, речь идет об обмене новостным и музыкальным контентом, получении прав на вещание ряда спортивных и музыкальных мероприятий, юридической и технической экспертизе.
Исполнительный совет EBU в конце мая текущего года принял решение приостановить членство БТРК в организации. Белтелерадиокомпании давалось 2 недели на ответ до вступления решения в силу.
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Европейский вещательный союз (EBU) заморозил членство Белтелерадиокомпании в органиации, сообщило "Еврорадио". По информации издания, решение было...
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