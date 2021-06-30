БТ исключили из Европейского вещательного союза. «Евровидение» для белорусов отменяется насовсем?

сообщили официальные представители ЕВС Телеграфу. Об этомофициальные представители ЕВС Телеграфу.





«С 1 июля БТРК больше не сможет получить доступ к ряду услуг для членов ЕВС, включая обмен новостями и музыкальным контентом; права на трансляцию определенных музыкальных и спортивных мероприятий; юридическую, техническую и исследовательскую экспертизу; услуги по защите интересов», — отметили в ЕВС.





ЕВС является также организатором песенного конкурса «Евровидение». По всей видимости, теперь БТ не сможет отправлять на конкурс своих представителей. Однако об этом в письме не говорится.





Ранее Телеграф сообщил, что Европейский вещательный союз (EBU — на английском) заморозил членство Белтелерадиокомпании в организации на две недели. Потом исключение.





EBU дал БТРК две недели, чтобы направить официальный ответ.





Союз мониторил передачи БТ и выявил в них серьезные нарушения — речь в том числе об интервью, полученных под давлением. Белтелерадиокомпании дано две недели на ответ, затем решение EBU вступит в силу.





В белорусской «Раде культуры», в свою очередь, настаивают, что исключение БТ будет иметь такие последствия:





— Колоссальные имиджевые потери на европейском рынке.





— БТ не сможет проводить национальные отборы и показывать взрослое и детское Евровидение.





— Не сможет дешево приобретать права на некоторые спортивные трансляции.





— Не сможет пользоваться партнерскими материалами и материалами информагентств.





Официально Белтелерадиокомпания никак не комментировала свое исключение из ЕВС.