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БТ исключили из Европейского вещательного союза. «Евровидение» для белорусов отменяется насовсем?

30.06.2021 20:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Об этом сообщили официальные представители ЕВС Телеграфу. «С 30 июня на заседании Исполнительного совета Европейского вещательного союза (ЕВС - рус, EBU - англ) приняли решение исключить Белтелерадиокомпанию из своего состава.

БТ исключили из Европейского вещательного союза. «Евровидение» для белорусов отменяется насовсем?
Об этом сообщили официальные представители ЕВС Телеграфу.

«С 1 июля БТРК больше не сможет получить доступ к ряду услуг для членов ЕВС, включая обмен новостями и музыкальным контентом; права на трансляцию определенных музыкальных и спортивных мероприятий; юридическую, техническую и исследовательскую экспертизу; услуги по защите интересов», — отметили в ЕВС.

ЕВС является также организатором песенного конкурса «Евровидение». По всей видимости, теперь БТ не сможет отправлять на конкурс своих представителей. Однако об этом в письме не говорится.

Ранее Телеграф сообщил, что Европейский вещательный союз (EBU — на английском) заморозил членство Белтелерадиокомпании в организации на две недели. Потом исключение.

EBU дал БТРК две недели, чтобы направить официальный ответ.

Союз мониторил передачи БТ и выявил в них серьезные нарушения — речь в том числе об интервью, полученных под давлением. Белтелерадиокомпании дано две недели на ответ, затем решение EBU вступит в силу.

В белорусской «Раде культуры», в свою очередь, настаивают, что исключение БТ будет иметь такие последствия:

— Колоссальные имиджевые потери на европейском рынке.

— БТ не сможет проводить национальные отборы и показывать взрослое и детское Евровидение.

— Не сможет дешево приобретать права на некоторые спортивные трансляции.

— Не сможет пользоваться партнерскими материалами и материалами информагентств.

Официально Белтелерадиокомпания никак не комментировала свое исключение из ЕВС.
 
Теги: Новости
 
 
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Об этом сообщили официальные представители ЕВС Телеграфу. «С 30 июня на заседании Исполнительного совета Европейского вещательного союза (ЕВС - рус, EBU - англ)...
 
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