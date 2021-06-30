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Алесин: Интересы Лукашенко и Путина совпадают

30.06.2021 20:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

«Достаточно жесткие санкции Запада могут привести к тому, что период закручивания гаек закончится тем, что Лукашенко не только не уйдет в этом и следующем году, а пробудет до конца срока и, не исключаю, что Путин захочет иметь его своим союзником и на более дальнюю перспективу», считает военный обозреватель Александр Алесин.

Алесин: Интересы Лукашенко и Путина совпадают
29 июня Лукашенко встретился с секретарем Совета Безопасности России Николаем Патрушевым. 

"Всегда есть о чем поговорить, особенно в это непростое время. Внимательно наблюдал за вашими заявлениями, выступлениями - абсолютно совпадают с точкой зрения не только моей, но и наших специалистов. Поэтому, действительно, есть что обсудить, и я очень рад, что вы "в теме", глубоко погружены в эту проблему", - сказал Александр Лукашенко.

И признался, что хотел бы обсудить наедине с Николаем Патрушевым вопросы, "которые не подлежат публичной огласке".

Что стоит за полутайным визитом Патрушева в Минск? Своей версией с «Белорусским партизаном» поделился Александр Алесин.

 -Полагаю, что стороны разрабатывают современную тактику и стратегию противодействия Западу. 

Некоторые аналитики говорят, что Патрушев привез ультиматум Лукашенко, психологи оценивают, кто в какой позе сидел на встрече, кто как говорил. Если бы Путин предъявил ультиматум Лукашенко, то в Минск направили бы Бабича, другого человека. В этот раз в Минск прилетел человек, не раздражающий Лукашенко, может, даже приятный ему – чтобы обсудить сложные вопросы. Ситуация на самом деле остается напряженной, и в России внутренняя ситуация будет осложняться перед выборами в Государственную Думу. И внутрироссийская ситуация, и ситуация на границе говорит о том, что Россия будет нуждаться в стабильной и лояльной Беларуси. Путину необходим какой-то успех. В этом плане заявление белорусского посла в России, что интеграция должна завершиться к 1 января 2022 года, и визит Патрушева – явления одного порядка; Семашко говорит об экономической интеграции, а Патрушев разговаривает об интеграции в сфере безопасности и, как было объявлено, речь про сотрудничество в сфере ВПК и оборонки. Полагаю, будут прорабатываться вопросы поставок вооружений, и на выставке MILEX-2021, что будет ускорена поставка зенитно-ракетных комплексов С-400 и ряда других вооружений.

Я полагаю, что Патрушев привез не ультиматум, а с целью подготовки акта, или политического заявления, которое будет объявлено на встрече Лукашенко и Путина, которая, думаю, все-таки состоится до конца 2021 года. Такой козырь, как объявление интеграции, оба вождя постараются пропиарить в своих интересах. Вопрос об интеграции в сфере безопасности, тесного взаимодействия силовых структур, министерств обороны, возможно, на уровне спецслужб обсуждался на встрече секретарей Совбезов вместе со своими аппаратами. 

-Что собой представляет совместный план противостояния гибридным угрозам?

-Насколько я понимаю, Россия разделяет (реально или демонстративно) версию о том, что в Беларуси готовился государственный переворот, ликвидация лидера вместе с его семьей, смена политической системы, откол Беларуси от России. Учитывая тот факт, что Россия обладает большими агентурами и возможностями (в Беларуси нет таких возможностей содержать армию разведчиков в ведущих государствах мира), думаю, речь шла о том, чтобы Россия своими ресурсами – агентурными и прочими помогла в выявлении планов, которые куются в дальнем зарубежье против Беларуси. Если в Польше, странах Балтии, в Украине присутствует достаточное количество белорусских разведчиков и информаторов, то в странах дальней дуги белорусские возможности неизмеримо слабее. И помощь России в этом плане была бы очень важна. Главную роль в мировой политике играют США, ФРГ, Великобритания, Франция.

-Помощь российских спецслужб и стала той самой темой непубличного разговора Лукашенко с Патрушевым?

-Думаю, что Лукашенко решил тоже проявить добрую волю и поделился информацией, которая касается России, возможно, российской оппозиции, многие представители которой обосновались в странах Балтии. В этих регионах Беларусь, очевидно, собирает много информации, и решила поделится ей с Россией, в обмен на информацию, которую Россия может собрать в крупнейших державах мира. В основном это касается противодействия и белорусской власти, и российской власти – никакого ультиматума, интересы двух вождей совпадают.

Более того, достаточно жесткие санкции Запада могут привести к тому, что период закручивания гаек закончится тем, что Лукашенко не только не уйдет в этом и следующем году, а пробудет до конца срока и, не исключаю, что Путин захочет иметь его своим союзником и на более дальнюю перспективу. Если он сам не захочет заходить, ему в Беларуси понадобится союзник, сторонник. Поэтому и укрепляются связи на уровне силовых ведомств, спецслужб и так далее.

Что портило общую картину – экономические противоречия между экономическими предприятиями России и Беларуси. В условиях, когда обе страны нуждаются друг в друге, обе стороны готовы к компромиссу, и спорные вопросы (рынок энергоносителей, таможенное, налоговое законодательство) действительно будут решены в связи с закрытием Запада для белорусских поставщиков. 

Думаю, идет работа по ускорению интеграции по всем фронтам. Путину срочно нужен успех.

-Вопрос в том, как оформить этот успех.

-Верно. Путин давно не предъявлял внешнеполитических успехов. Предъявить успех на белорусском фронте было бы неплохо. Вопрос в том, насколько это выгодно Беларуси, что мы потеряем, что отдадим и что получим?
 
Теги: Минск
 
 
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