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У политического аналитика Валерии Костюговой обыск — «началось уничтожение мысли»

30.06.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

О том, что к редактору ресурса «Наше Мнение» пришли с обыском, сообщил политолог Павел Усов.

— Режим взялся за аналитику и аналитиков в Беларуси. После уничтожения пространства выражения слова, началось уничтожение пространства производства мысли в стране, — написал Павел Усов.

У политического аналитика Валерии Костюговой обыск — «началось уничтожение мысли»

Валерия Костюгова — политический обозреватель и консультант. Редактор сайта экспертного сообщества Наше мнение (2010-2016), редактор и составитель издания «Белорусский ежегодник», руководитель экспертной группы мониторинга «Беларусь в фокусе» (2013-2016).

Сфера интересов: белорусско-российские отношения, белорусские партии и политические организации.

 
 
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О том, что к редактору ресурса «Наше Мнение» пришли с обыском, сообщил политолог Павел Усов.
 
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