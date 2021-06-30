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У политического аналитика Валерии Костюговой обыск — «началось уничтожение мысли»
30.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
О том, что к редактору ресурса «Наше Мнение» пришли с обыском, сообщил политолог Павел Усов.
— Режим взялся за аналитику и аналитиков в Беларуси. После уничтожения пространства выражения слова, началось уничтожение пространства производства мысли в стране, —
Валерия Костюгова — политический обозреватель и консультант. Редактор сайта экспертного сообщества
Сфера интересов: белорусско-российские отношения, белорусские партии и политические организации.
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О том, что к редактору ресурса «Наше Мнение» пришли с обыском, сообщил политолог Павел Усов.
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