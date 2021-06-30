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Беларусь и Россия создали совместный деловой совет. Что о нём рассказал председатель БелТПП?

30.06.2021 21:05 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Ключевое событие союзного взаимодействия. Форум регионов Беларуси и России продолжает свою работу, 30 июня – день второй. Основные события, как и в 2020 году, проходят в формате онлайн. И это, как показала практика, не помеха для результатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня в повестке дня экономика в эпоху цифровизации. И как итог, конечно, подписанные контракты. Как подчеркнули обе стороны, в основе – взаимовыгодное партнерство.

Беларусь и Россия создали совместный деловой совет. Что о нём рассказал председатель БелТПП?

Рабочий форумный день начался с приятной ноты – поздравления с Днем парламентаризма. Хоть и онлайн, но не без теплых улыбок. Но на этом неформальная часть межпарламентской комиссии завершена. И дальше четко по повестке дня.

Цифровые транспортные коридоры – их внедрение ждут перевозчики. Это увеличит скорости доставки грузов в разы. Во-первых, электронный документооборот, а во-вторых, ПЦР-тесты, которые сейчас обязательно проходят на границе. Предлагают создать цифровой сертификат для водителей, которые уже прошли вакцинацию. Площадкой, куда бизнес и будет аккумулировать волнующие проблемы для скорейшего разрешения барьеров на пути торговли, и станет белорусско-российский деловой совет. Документы о его создании подписали 30 июня.

Беларусь и Россия создали совместный деловой совет. Что о нём рассказал председатель БелТПП?

Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:
Соглашение о создании двустороннего совета делового сотрудничества, в который войдут, в общем-то, ведущие наши предприятия, разные сферы экономики, которые и представляют интерес. И этот совет, конечно, будет участвовать в том числе в работе Группы высокого уровня, представляя голос бизнеса.

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Новости Беларуси. Ключевое событие союзного взаимодействия. Форум регионов Беларуси и России продолжает свою работу, 30 июня – день второй. Основные события, как и...
 
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