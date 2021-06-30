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​Андрей Худык: Россия заинтересована в белорусском опыте обращения с отходами

30.06.2021 21:25 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Ключевое событие союзного взаимодействия. Форум регионов Беларуси и России продолжает свою работу, 30 июня – день второй. Основные события, как и в 2020 году, проходят в формате онлайн. И это, как показала практика, не помеха для результатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня в повестке дня экономика в эпоху цифровизации. И как итог, конечно, подписанные контракты. Как подчеркнули обе стороны, в основе – взаимовыгодное партнерство.

​Андрей Худык: Россия заинтересована в белорусском опыте обращения с отходами

Каждый четвертый двигатель для наших предприятий мы закупаем в России, а треть сельхозтехники, наоборот, поставляем. Выходят такие кооперационные цепочки. Акцент 30 июня сделали на поддержке стартапов и улучшении инфраструктуры производств. Речь не только об экономике, но и экологии. Россия заинтересована в белорусском опыте обращения с отходами.

​Андрей Худык: Россия заинтересована в белорусском опыте обращения с отходами

Андрей Худык, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:
Сотрудничество в этой сфере с Российской Федерацией у нас не вызывает никаких сомнений. И есть серьезные договоренности и перспективы в этой части. Прежде всего, конечно, это близость размещения наших территорий, это огромная граница. Безусловно, это биоразнообразие, это трансграничный перенос загрязняющих веществ, это охрана вод, это совместное создание биологических резерватов.

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Новости Беларуси. Ключевое событие союзного взаимодействия. Форум регионов Беларуси и России продолжает свою работу, 30 июня – день второй. Основные события, как и...
 
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