Журналиста и медиаменеджера Андрея Александрова обвиняют в измене государству

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Журналисту и медиаменеджеру Андрею Александрову предъявлено новое обвинение по ч. 1 ст. 356 УК (измена государству), сообщает БелаПАН со ссылкой на его адвоката Антона Гашинского.

Александрову грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее его обвинили по ч. 1 и 2 ст. 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).

Андрей Александров и его девушка Ирина Злобина были задержаны в январе текущего года. После его задержания в офисе информационного агентства БелаПАН, где раньше работал Александров, прошел обыск.

В МВД заявили , что в отношении Александрова и Злобиной возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 342 УК (обучение и иная подготовка лиц для участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, а равно финансирование и иное материальное обеспечение такой деятельности).

Александров - белорусский журналист, исследователь медиасферы, медиаконсультант (специализация — стратегическое планирование медиаорганизаций). Работает в качестве тренера в школах медиаменеджмента в Беларуси, Украине, Грузии, Узбекистане и на Ближнем Востоке, действующих под эгидой Deutsche Welle Akademie.

В 2009-2012 годах был заместителем председателя Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ). Был сотрудником международных организаций Index on Censorship и Article 19, координировал работу Международной платформы "Гражданская солидарность" (Civic Solidarity Platform).

В 2015-2018 годах работал замдиректора информационного агентства БелаПАН. В 2014 году основал интернет-ресурс "Беларусский Журнал", издателем и главным редактором которого является по настоящее время.