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Журналиста Андрея Александрова обвиняют в госизмене

30.06.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Как сообщил БелаПАН адвокат Антон Гашинский, Андрею Александрову предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 356 Уголовного кодекса — измена государству.

Журналиста Андрея Александрова обвиняют в госизмене

Александрова и Злобину задержали 12 января как подозреваемых в финансировании акции протеста. Заместитель министра внутренних дел Геннадий Казакевич ранее заявлял, что они делали это «в том числе путем уплаты штрафов, компенсации за содержание в следственном изоляторе и следственном изоляторе».

Теперь к этим обвинениям добавились еще обвинения в госизмене. Согласно им  журналисту грозит до 15 лет лишения свободы.

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Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
 
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