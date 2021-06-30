Журналиста Андрея Александрова обвиняют в госизмене

Источник материала: Салiдарнасць

Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Как сообщил БелаПАН адвокат Антон Гашинский, Андрею Александрову предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 356 Уголовного кодекса — измена государству.





Александрова и Злобину задержали 12 января как подозреваемых в финансировании акции протеста. Заместитель министра внутренних дел Геннадий Казакевич ранее заявлял, что они делали это «в том числе путем уплаты штрафов, компенсации за содержание в следственном изоляторе и следственном изоляторе».

Теперь к этим обвинениям добавились еще обвинения в госизмене. Согласно им журналисту грозит до 15 лет лишения свободы.