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Журналиста Андрея Александрова обвиняют в госизмене
30.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Как сообщил
Александрова и Злобину задержали 12 января как подозреваемых в финансировании акции протеста. Заместитель министра внутренних дел Геннадий Казакевич ранее заявлял, что они делали это «в том числе путем уплаты штрафов, компенсации за содержание в следственном изоляторе и следственном изоляторе».
Теперь к этим обвинениям добавились еще обвинения в госизмене. Согласно им журналисту грозит до 15 лет лишения свободы.
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Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
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