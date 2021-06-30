«135 дней финансовой проверки! Чисты! Отбились!» ДФР не нашел нарушений у «Пространства КХ»

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Оксана Гайко. – О завершении проверки я знала несколько недель назад, но пока мы не забрали доки, уверенности не было. Закрытие СКУ считаю инициативой прокурора вследствие того, пишет БГ, что ДФР не обнаружил состава преступления на уголовную статью. Счета при этом до сих пор арестованы. Что дальше будем делать, пока сказать трудно. На этом этапе отвечаем на запросы всех возможных инстанций (ИМНС, ФСЗН, Администрация) по поводу ликвидации». «Сегодня мы забрали доки и комп из ДФР! 135 дней финансовой проверки! Чисты! Отбились! – написала 29 июня на своей странице в Facebook руководитель культурного пространства. – О завершении проверки я знала несколько недель назад, но пока мы не забрали доки, уверенности не было. Закрытие СКУ считаю инициативой прокурора вследствие того,БГ, что ДФР не обнаружил состава преступления на уголовную статью. Счета при этом до сих пор арестованы. Что дальше будем делать, пока сказать трудно. На этом этапе отвечаем на запросы всех возможных инстанций (ИМНС, ФСЗН, Администрация) по поводу ликвидации».





Напомним, 27 января этого года сотрудники ДФР пришли в пространство «Крылы халопа», которое открыл одноименный театр. Перед этим инспекторы департамента побывали дома у Оксаны Гайко.





18 июня Генпрокуратура Беларуси вынесла представление районной администрации о ликвидации «Крылаў халопа» за деятельность, «не соответствующую заявленным в уставе целям и предмету».





В частности, как утверждала прокуратура, «с августа 2020 года учреждение «Театр Крылья Холопа» вопреки уставным задачам, обозначенным как содействие воспитанию личности и развитию общечеловеческих культурных ценностей, организовывало выставки работ и художественные презентации произведений, направленные на формирование у граждан одобрительного отношения к совершению противоправных действий».











