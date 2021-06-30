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«135 дней финансовой проверки! Чисты! Отбились!» ДФР не нашел нарушений у «Пространства КХ»
Источник материала: Партизан
Документы и технику им вернули, а вот счета до сих пор арестованы.
Фото: Сергей Никрашевич
«Сегодня мы забрали доки и комп из ДФР! 135 дней финансовой проверки! Чисты! Отбились! – написала 29 июня на своей странице в Facebook руководитель культурного пространства Оксана Гайко. – О завершении проверки я знала несколько недель назад, но пока мы не забрали доки, уверенности не было. Закрытие СКУ считаю инициативой прокурора вследствие того,
Напомним, 27 января этого года сотрудники ДФР пришли в пространство «Крылы халопа», которое открыл одноименный театр. Перед этим инспекторы департамента побывали дома у Оксаны Гайко.
18 июня Генпрокуратура Беларуси вынесла представление районной администрации о ликвидации «Крылаў халопа» за деятельность, «не соответствующую заявленным в уставе целям и предмету».
В частности, как утверждала прокуратура, «с августа 2020 года учреждение «Театр Крылья Холопа» вопреки уставным задачам, обозначенным как содействие воспитанию личности и развитию общечеловеческих культурных ценностей, организовывало выставки работ и художественные презентации произведений, направленные на формирование у граждан одобрительного отношения к совершению противоправных действий».
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Документы и технику им вернули, а вот счета до сих пор арестованы.
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