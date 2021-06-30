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Навального признали склонным к побегу из-за шуток

30.06.2021 21:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сотрудник СИЗО «Матросская Тишина» по воспитательной работе заявил, что Алексей Навальный дважды говорил о намерении сбежать из заключения. Сам оппозиционер говорил, что это были шутки.


Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Об этом говорится в решении Преображенского суда Москвы, который признал законной постановку Навального на учёт как склонного к побегу, пишет ТАСС.

Слова этого сотрудника и рапорты нескольких должностных лиц стали основанием для признания политика склонным к побегу, пишет news.ru, говорится в решении инстанции.

В ходе заседания [комиссии по постановке на профилактический учёт] был заслушан сотрудник группы по воспитательной работе ФКУ СИЗО-1 ФСИН России, который сообщил о двух случаях публичного высказывания Навальным о намерении совершить побег, — отмечается в тексте.

2 июня Петушинский районный суд во Владимирской области отказался снять оппозиционера Алексея Навального с учёта как склонного к побегу. В суде Навальный заявлял, что этот статус установлен на неопределённый срок.

Оппозиционер жаловался, что из-за статуса склонного к побегу его каждый час будит сотрудник колонии и снимает на видео. Он считает, что это нарушает его право на восьмичасовой сон, гарантированное всем заключённым.

Навальный был арестован 18 января в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, где проходил лечение. Московским судом Навальный был осуждён на 3,5 года колонии по делу «Ив Роше», которое в ЕСПЧ признали политически мотивированным. Мосгорсуд признал законным ранее вынесенный вердикт, но изменил срок отбывания наказания Навального в колонии — он проведёт в ней два года шесть месяцев, поскольку часть времени находился под домашним арестом. Навальному заменили условный срок на реальный, так как он не отмечался в инспекции ФСИН, когда лечился в Германии.
 
 
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Сотрудник СИЗО «Матросская Тишина» по воспитательной работе заявил, что Алексей Навальный дважды говорил о намерении сбежать из заключения. Сам оппозиционер...
 
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