ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Казахстан может начать поставлять нефть в Беларусь не раньше октября-ноября 2021г- министр

30.06.2021 21:29 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Казахстан сможет поставить нефть Беларуси после ратификации соглашения в парламенте, который возобновит работу осенью 2021 года, сказал министр энергетики Нурлан Ногаев.



Два дня назад Казахстан и Беларусь подписали соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Республику Беларусь, пишет interfax.by.

"Нам предстоит ратифицировать данное соглашение и после ратификации парламентом мы составим индикативный план и перечень товаров, которые могут быть поставлены в Беларусь. И там же будут обсуждаться виды нефтепродуктов и объемы", - сказал министр Ногаев на брифинге в Нур-Султане по итогам отчетной встречи перед населением.

На вопрос журналиста, "когда могут быть первые поставки - не раньше октября-ноября", министр ответил "да".

"Осенью, когда парламент возобновит свою работу, мы внесем этот документ на ратификацию", - добавил министр.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Казахстан сможет поставить нефть Беларуси после ратификации соглашения в парламенте, который возобновит работу осенью 2021 года, сказал министр энергетики Нурлан...
 
Новости дня
Новости разные
 
Мужчина в Минске на улице набросился на женщину и порезал ей лицо ножом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by