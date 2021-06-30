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Казахстан может начать поставлять нефть в Беларусь не раньше октября-ноября 2021г- министр
Источник материала: Партизан
Казахстан сможет поставить нефть Беларуси после ратификации соглашения в парламенте, который возобновит работу осенью 2021 года, сказал министр энергетики Нурлан Ногаев.
Два дня назад Казахстан и Беларусь подписали соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Республику Беларусь,
"Нам предстоит ратифицировать данное соглашение и после ратификации парламентом мы составим индикативный план и перечень товаров, которые могут быть поставлены в Беларусь. И там же будут обсуждаться виды нефтепродуктов и объемы", - сказал министр Ногаев на брифинге в Нур-Султане по итогам отчетной встречи перед населением.
На вопрос журналиста, "когда могут быть первые поставки - не раньше октября-ноября", министр ответил "да".
"Осенью, когда парламент возобновит свою работу, мы внесем этот документ на ратификацию", - добавил министр.
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Казахстан сможет поставить нефть Беларуси после ратификации соглашения в парламенте, который возобновит работу осенью 2021 года, сказал министр энергетики Нурлан...
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