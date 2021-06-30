Мужчина в Минске на улице набросился на женщину и порезал ей лицо ножом













пишет interfax.by. "Утром 30 июня на линию 102 поступило сообщение о том, что неизвестный выбежал из кустов на столичной улице Скрипникова, набросился на женщину и порезал ей лицо ножом", - говорится в сообщении в телеграм-канале пресс-секретаря МВД Беларуси Ольги Чемодановой,interfax.by.





"Сотрудники городского отдела милиции Фрунзенского РУВД в кратчайшие сроки по приметам установили предполагаемого злоумышленника. Им оказался 37-летний местный житель", - проинформировала Чемоданова.





Сейчас, по ее словам, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, по данному факту проводится проверка, назначены необходимые экспертизы.





"Известно, что задержанный привлекался к уголовной ответственности за вымогательства и хулиганства", - рассказала пресс-секретарь МВД.











