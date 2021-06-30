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Мужчина в Минске на улице набросился на женщину и порезал ей лицо ножом

30.06.2021 21:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На одной из улиц Минска в среду мужчина набросился на женщину и порезал ей лицо ножом, преступник задержан.




"Утром 30 июня на линию 102 поступило сообщение о том, что неизвестный выбежал из кустов на столичной улице Скрипникова, набросился на женщину и порезал ей лицо ножом", - говорится в сообщении в телеграм-канале пресс-секретаря МВД Беларуси Ольги Чемодановой, пишет interfax.by.

"Сотрудники городского отдела милиции Фрунзенского РУВД в кратчайшие сроки по приметам установили предполагаемого злоумышленника. Им оказался 37-летний местный житель", - проинформировала Чемоданова.

Сейчас, по ее словам, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, по данному факту проводится проверка, назначены необходимые экспертизы.

"Известно, что задержанный привлекался к уголовной ответственности за вымогательства и хулиганства", - рассказала пресс-секретарь МВД.

 
 
Теги: Минск
 
 
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На одной из улиц Минска в среду мужчина набросился на женщину и порезал ей лицо ножом, преступник задержан.
 
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