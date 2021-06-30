Силовики ворвались в квартиру аналитика Валерии Костюговой

Работники КГБ провели обыск у известного белорусского аналитика Валерии Костюговой.

«По последней информации, обыск у Валерии проводили работники КГБ. На данный момент она задержана и находится либо в СК, либо в КГБ. Точных данных нет, как и деталей о причинах репрессий», — написал варшавский политолог Павел Усов в соцсетях.

Костюгова — редактор аналитического сайта «Наше мнение», участвует в издании «Белорусского ежегодника», где анализируются тенденции развития государства и общества.