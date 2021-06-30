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Экс-сотрудник МВД рассказал о моменте, который мог оказаться переломным

30.06.2021 22:03 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Бывший сотрудник МВД Мирослав Грановский рассказал о белорусской революции 2020 года и о моменте, который мог оказаться переломным.

Экс-сотрудник МВД рассказал о моменте, который мог оказаться переломным

«Помню, как в один момент показалось, что все действительно может измениться. Тогда собралось на Пушкинской тысяч семь человек, а нам не поступило команды задерживать людей. Тогда пронеслась мысль, что возможно, это тот самый переломный момент. Не нужно увольняться, система остановится, увидев это количество людей на улицах, и все пойдет уже к смене власти. Понятно, что виновных ждет наказание, в структуре начнется переаттестация, но мы ее не боялись, ведь не вели себя как те, кто избивал задержанных. Скажем так, переаттестацию боялись те, кто запятнал себя кровью. А потом…пошел новый виток. Насилия, задержания, опять сводки, что тут мирный марш разогнали, там кого-то избили, там опять гранаты применяли», — сказал Грановский.

«Не понимаю, почему люди перестали бороться, ведь раньше было столько инициатив, столько желания. А сейчас, там люди в тюрьмах сидят, а белорусы идут на футбол или концерт. А восемнадцатилетние ребята отсидят по два года!» — продолжил он.

Мирослав Грановский работал в РУВД Фрунзенского района Минска. Из его роты за период август-осень ушли около десяти человек.

 
Теги: Минск
 
 
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Бывший сотрудник МВД Мирослав Грановский рассказал о белорусской революции 2020 года и о моменте, который мог оказаться переломным.
 
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