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Андрею Александрову предъявили обвинение в измене государству

30.06.2021 22:03 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Журналисту Андрею Александрову предъявили обвинение по ч. 1 ст. 356 Уголовного кодекса — измена государству. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Андрею Александрову предъявили обвинение в измене государству

По словам адвоката Антона Гашинского, Александров в шоке от предъявленного обвинения, виновным себя не признал, передает БелаПАН.

Ранее Александрова обвинили в «организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них».

В МВД обвинили Андрея Александрова и его подругу Ирину Злобину в том, что «с августа 2020 года они занимались финансированием лиц, принимавших участие в массовых беспорядках и других протестных акциях на территории города Минска, в том числе путем оплаты штрафов, возмещения содержания в ЦИП и ИВС и так далее».

 
Теги: Минск
 
 
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Журналисту Андрею Александрову предъявили обвинение по ч. 1 ст. 356 Уголовного кодекса — измена государству. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
 
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