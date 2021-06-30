Андрею Александрову предъявили обвинение в измене государству

Журналисту Андрею Александрову предъявили обвинение по ч. 1 ст. 356 Уголовного кодекса — измена государству. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.





По словам адвоката Антона Гашинского, Александров в шоке от предъявленного обвинения, виновным себя не признал, передает БелаПАН .

Ранее Александрова обвинили в «организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них».

В МВД обвинили Андрея Александрова и его подругу Ирину Злобину в том, что «с августа 2020 года они занимались финансированием лиц, принимавших участие в массовых беспорядках и других протестных акциях на территории города Минска, в том числе путем оплаты штрафов, возмещения содержания в ЦИП и ИВС и так далее».