Источник материала: БелТА

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Заводского района Минска вынес обвинительный приговор по уголовному делу о нарушении равноправия граждан, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Мингорсуда.

По материалам дела, в принадлежащей минчанке на праве собственности квартире проживала и была зарегистрирована помощник прокурора одного из столичных районов. Обеими сторонами 21 июля 2020 года на два года был заключен договор найма жилого помещения частного жилищного фонда. Предусмотренные документом обязательства потерпевшая исполняла своевременно и в полном объеме.

"Обвиняемая поддалась информационному воздействию Telegram-каналов и других интернет-ресурсов, в которых размещались призывы к ущемлению прав прокурорских работников, осуществляющих уголовное преследование и поддерживающих от имени государства обвинение в суде по уголовным делам об участии граждан в протестных акциях. Желая прямо нарушить права, свободы и законные интересы потерпевшей исключительно в связи с занимаемой ею должностью, минчанка, достоверно зная об отсутствии у помощника прокурора иного жилья в Минске, потребовала от нее в одностороннем порядке освободить занимаемое на законных основаниях жилое помещение", - сообщали ранее в Генпрокуратуре.

Обвиняемая признана виновной в умышленном прямом нарушении прав и свобод в зависимости от должностного положения, причинившем существенный вред правам, свободам и законным интересам гражданина. Ей назначено наказание в виде 2 лет ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-