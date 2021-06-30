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Прокуратура Гомельской области не позволила избежать ответственности за покушение на убийство

30.06.2021 22:17 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Гомельской области поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 73-летнего местного жителя, который обвинялся в покушении на умышленное убийство председателя садоводческого товарищества в связи с ее служебной деятельностью, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры.

Фигурант неоднократно привлекался к административной ответственности за оскорбление председателя садоводческого товарищества и повреждение имущества. В октябре прошлого года на собрании членов товарищества он, будучи в нетрезвом состоянии, из мести к потерпевшей не менее четырех раз ударил ее ножом в тело и лицо. После этого орган предварительного расследования возбудил уголовное дело по ч.1 ст.366 (насилие либо угроза в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности) УК.

В начале марта 2021 года потерпевшая обратилась на прямую телефонную линию, которую проводил прокурор Гомельской области. Она просила проверить обоснованность квалификации действий обвиняемого. После изучения материалов уголовного дела прокуратура области переквалифицировала действия мужчины на покушение на умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами. Уголовное дело по подсудности направили в Гомельский областной суд.

Позже с учетом представленных гособвинителем доказательств суд вынес по делу обвинительный приговор. Обвиняемого приговорили к 9 годам лишения свободы в колонии усиленного режима. Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Обвиняемого приговорили к 9 годам лишения свободы в колонии усиленного режима.
 
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