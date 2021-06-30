Правда о войне: за 20 дней «Поезд Победы» посетили десятки тысяч человек

Источник материала: Mir24.TV Belarus

«Поезд Победы» во второй раз прибыл на железнодорожный вокзал Минска. Музейный состав исколесил восемь белорусских городов, передает «МИР 24».

Уникальный проект сегодня посетили госсекретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович и его российский коллега Николай Патрушев. Гости прошли по интерактивной экспозиции. Это девять вагонов. В каждом своя тематика. Санитарный состав рассказывает о работе медицинских служб в годы войны. Товарный вагон – о пытках советских военнопленных. Часть экспозиции посвящена науке начала 40-х.

«Замечательная экспозиция: Брестская крепость, блокадный Ленинград, эйфория Победы. Если молодежь это будет все видеть и воспринимать, она будет ценить, дорожить своими странами, той свободой, тем миром, который необходим всем. Это, наверное, самое главное», – сказал государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович.

«Экскурсовод говорит: проводила экскурсию с американцами. И они с удивлением узнали, что не американцы освободили Минск. Представляете, что у них в голове, будто Америка освобождала Минск. И на самом деле дети, что живут в интернете, они пользуются вот такой недостоверной, лживой информацией», – сказал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

В Беларуси мобильный музей пробыл 20 дней. За это время экспозицию посетили 25 тысяч человек. Сегодня гостем стала и председатель Совета республики Наталья Кочанова.

«Даже дышать становится тяжело от нахлынувших эмоций. Это великолепный проект. Это то, что нужно сегодня нам. Чтобы мы помнили, какой ценой была добыта та Победа: неимоверных страданий, страданий человеческих. Помнили, чтобы не допустить этого впредь. Это очень важно», – сказала председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова.

Дальше «Поезд Победы» отправится на Дальний восток. Ожидается, что во Владивосток музейный состав прибудет 3 сентября.