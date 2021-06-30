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Правда о войне: за 20 дней «Поезд Победы» посетили десятки тысяч человек
30.06.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
«Поезд Победы» во второй раз прибыл на железнодорожный вокзал Минска. Музейный состав исколесил восемь белорусских городов, передает «МИР 24».
Уникальный проект сегодня посетили госсекретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович и его российский коллега Николай Патрушев. Гости прошли по интерактивной экспозиции. Это девять вагонов. В каждом своя тематика. Санитарный состав рассказывает о работе медицинских служб в годы войны. Товарный вагон – о пытках советских военнопленных. Часть экспозиции посвящена науке начала 40-х.
«Экскурсовод говорит: проводила экскурсию с американцами. И они с удивлением узнали, что не американцы освободили Минск. Представляете, что у них в голове, будто Америка освобождала Минск. И на самом деле дети, что живут в интернете, они пользуются вот такой недостоверной, лживой информацией», – сказал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
В Беларуси
Дальше «Поезд Победы» отправится на Дальний восток. Ожидается, что во Владивосток музейный состав прибудет 3 сентября.
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Дальше «Поезд Победы» отправится на Дальний восток. Ожидается, что во Владивосток музейный состав прибудет 3 сентября.
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