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«По этим направлениям созданы солидные заделы». Что на повестке обсуждения второго дня Форума регионов?

30.06.2021 22:37 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Ключевое событие союзного взаимодействия. Форум регионов Беларуси и России продолжает свою работу, 30 июня – день второй. Основные события, как и в 2020 году, проходят в формате онлайн. И это, как показала практика, не помеха для результатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня в повестке дня экономика в эпоху цифровизации. И как итог, конечно, подписанные контракты. Как подчеркнули обе стороны, в основе – взаимовыгодное партнерство.

«По этим направлениям созданы солидные заделы». Что на повестке обсуждения второго дня Форума регионов?

Кристина Федорович, корреспондент:
Форум регионов Беларуси и России 8.0. День второй. Сегодня локаций для обсуждений меньше, нежели вчера, однако день переговорный все так же богат на события. В повестке этого дня – экономика Союзного государства в период пандемии, экология, итоговый документ предыдущего форума и промышленная политика наших стран. Итак, о чем сегодня договорились и в чем все же еще предстоит найти точки соприкосновения.

«По этим направлениям созданы солидные заделы». Что на повестке обсуждения второго дня Форума регионов?

Юрий Воробьев, заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания России:
У нас сегодня праздник. Хочу пожелать всем успехов на благо наших государств, наших народов.

«По этим направлениям созданы солидные заделы». Что на повестке обсуждения второго дня Форума регионов?

Рабочий форумный день начался с приятной ноты – поздравления с Днем парламентаризма. Хоть и онлайн, но не без теплых улыбок. Но на этом неформальная часть межпарламентской комиссии завершена. И дальше четко по повестке дня.

«По этим направлениям созданы солидные заделы». Что на повестке обсуждения второго дня Форума регионов?

Юрий Воробьев:
Насыщенная повестка и представительный состав участников заседания дают все основания рассчитывать, что сегодня мы выйдем на конкретные решения по повышению результативности нашего межпарламентского и межрегионального сотрудничества. Тем более, что по этим направлениям созданы солидные заделы. Около 80 российских регионов участвуют в межпарламентском сотрудничестве с Республикой Беларусь.

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Новости Беларуси. Ключевое событие союзного взаимодействия. Форум регионов Беларуси и России продолжает свою работу, 30 июня – день второй. Основные события, как и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Контракты на сумму свыше 70 млн долларов. Форум регионов Беларуси и России – подводим итоги второго дня
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