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«По этим направлениям созданы солидные заделы». Что на повестке обсуждения второго дня Форума регионов?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Ключевое событие союзного взаимодействия. Форум регионов Беларуси и России продолжает свою работу, 30 июня – день второй. Основные события, как и в 2020 году, проходят в формате онлайн. И это, как показала практика, не помеха для результатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня в повестке дня экономика в эпоху цифровизации. И как итог, конечно, подписанные контракты. Как подчеркнули обе стороны, в основе – взаимовыгодное партнерство.
Кристина Федорович, корреспондент:
Юрий Воробьев, заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания России:
Рабочий форумный день начался с приятной ноты – поздравления с Днем парламентаризма. Хоть и онлайн, но не без теплых улыбок. Но на этом неформальная часть межпарламентской комиссии завершена. И дальше четко по повестке дня.
Юрий Воробьев:
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«По этим направлениям созданы солидные заделы». Что на повестке обсуждения второго дня Форума регионов?
Новости Беларуси. Ключевое событие союзного взаимодействия. Форум регионов Беларуси и России продолжает свою работу, 30 июня – день второй. Основные события, как и...
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