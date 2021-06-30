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Контракты на сумму свыше 70 млн долларов. Форум регионов Беларуси и России – подводим итоги второго дня

30.06.2021 22:37 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Ключевое событие союзного взаимодействия. Форум регионов Беларуси и России продолжает свою работу, 30 июня – день второй. Основные события, как и в 2020 году, проходят в формате онлайн. И это, как показала практика, не помеха для результатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня в повестке дня экономика в эпоху цифровизации. И как итог, конечно, подписанные контракты. Как подчеркнули обе стороны, в основе – взаимовыгодное партнерство.

Каковы итоги второго форумного дня, расскажет Кристина Федорович.

Контракты на сумму свыше 70 млн долларов. Форум регионов Беларуси и России – подводим итоги второго дня

Кристина Федорович, корреспондент:
Форум регионов Беларуси и России 8.0. День второй. Сегодня локаций для обсуждений меньше, нежели вчера, однако день переговорный все так же богат на события. В повестке этого дня экономика Союзного государства в период пандемии, экология, итоговый документ предыдущего форума и промышленная политика наших стран. Итак, о чем сегодня договорились и в чем все же еще предстоит найти точки соприкосновения.

Контракты на сумму свыше 70 млн долларов. Форум регионов Беларуси и России – подводим итоги второго дня

Рабочий форумный день начался с приятной ноты – поздравления с Днем парламентаризма. Хоть и онлайн, но не без теплых улыбок. Но на этом неформальная часть межпарламентской комиссии завершена. И дальше четко по повестке дня.

«По этим направлениям созданы солидные заделы». Что на повестке обсуждения второго дня Форума регионов?

Контракты на сумму свыше 70 млн долларов. Форум регионов Беларуси и России – подводим итоги второго дня

Что до результативности. Башкортостан – 14 предприятий, созданных при участии капитала из Беларуси. Обсуждали увеличение экспорта и организацию сборки нашей техники на месте. В Курской области, к примеру, хорошо известны товары «мэйд ин Беларус» – порядка 80 фирменных магазинов. А в самом Курске скоро появится белорусский квартал. Застройщик – Мозырский домостроительный комбинат. Да и вообще Беларусь занимает четвертое место среди торговых партнеров России, а если смотреть через плоскость СНГ, то и вовсе первое. Как подчеркнули обе стороны, в основе – взаимовыгодное партнерство.

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Контракты на сумму свыше 70 млн долларов. Форум регионов Беларуси и России – подводим итоги второго дня

Каждый четвертый двигатель для наших предприятий мы закупаем в России, а треть сельхозтехники, наоборот, поставляем. Выходят такие кооперационные цепочки. Акцент сегодня сделали на поддержке стартапов и улучшении инфраструктуры производств. Речь не только об экономике, но и экологии. Россия заинтересована в белорусском опыте обращения с отходами.

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Контракты на сумму свыше 70 млн долларов. Форум регионов Беларуси и России – подводим итоги второго дня

Предприятия сработали хорошо и во время пандемии. В целом, какие уроки вынесли из сложившейся эпидситуации и перспективы развития интеграции – это обсуждали сегодня торгово-промышленные палаты двух стран. Подтверждают, тема форума как никогда актуальна – цифровизация. В пандемию производства не остановились и активно осваивали новые электронные способы торговли. Уже работает программа «Экспорт online», электронная биржа. Здесь представлено более 100 отечественных предприятий, присоединяются и другие.

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Контракты на сумму свыше 70 млн долларов. Форум регионов Беларуси и России – подводим итоги второго дня

Цифровые транспортные коридоры – их внедрение ждут перевозчики. Это увеличит скорости доставки грузов в разы. Во-первых, электронный документооборот, а во-вторых, ПЦР-тесты, которые сейчас обязательно проходят на границе. Предлагают создать цифровой сертификат для водителей, которые уже прошли вакцинацию. Площадкой, куда бизнес и будет аккумулировать волнующие проблемы для скорейшего разрешения барьеров на пути торговли, станет белорусско-российский деловой совет. Документы о его создании подписали 30 июня.

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Контракты на сумму свыше 70 млн долларов. Форум регионов Беларуси и России – подводим итоги второго дня

А дальше рабочий форумный график держит курс на крупные контракты. Сегодня портфель потяжелел на сумму свыше 70 миллионов долларов. Нефтехимия, промышленность, строительство, один контракт связан с зеленой экономикой. Сразу несколько соглашений заключил белорусский застройщик. Компания построит школу в Воронежской области – это второй подобный опыт предприятия в России. Учебное заведение на полтысячи мест встретит учащихся уже 1 сентября.

«Оценили наши подходы». Белорусская компания построит школу в Воронежской области

Контракты на сумму свыше 70 млн долларов. Форум регионов Беларуси и России – подводим итоги второго дня

Таковы итоги дня второго. А уже завтра, 1 июля, форум ждет завершение. Акцент сделают на научно-техническом сотрудничестве наших стран.

 
 
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Новости Беларуси. Ключевое событие союзного взаимодействия. Форум регионов Беларуси и России продолжает свою работу, 30 июня – день второй. Основные события, как и...
 
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