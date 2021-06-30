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«Счастье в том, что ты в ладу со своей совестью». Главврач минской поликлиники рассказала, что ценит в жизни и работе больше всего

30.06.2021 22:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. О новых технологиях в медицине и любви к своему делу. Героиня новой серии проекта «Белорусская Super женщина» из династии медиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главврач 24-й минской городской поликлиники спецмедосмотров Ирина Жарикова в профессии уже 36 лет. Как удалось воплотить пилотный проект Минздрава по выдаче водительских справок за один день и чем манят путешествия по Беларуси? Взгляд на жизнь еще одной успешной белоруски.

«Счастье в том, что ты в ладу со своей совестью». Главврач минской поликлиники рассказала, что ценит в жизни и работе больше всего

Ирина Жарикова, главврач 24-й городской поликлиники спецмедосмотров:
Мама у меня работала доктором. И, само собой разумеющееся, я тоже очень хотела стать врачом. Очень горда моя мама, потому что ей тоже очень бы хотелось, чтобы продолжалось. К сожалению, мои дети не пошли в медицину, но очень надеюсь, что внуки обязательно будут докторами.

«Счастье в том, что ты в ладу со своей совестью». Главврач минской поликлиники рассказала, что ценит в жизни и работе больше всего

Ирина Жарикова:
Работа очень важна. Это то состояние, когда на работу идешь с радостью и с работы тоже с радостью. Я получаю удовольствие, когда свершаются все планы, которые мы наметили: сделать информатизацию, сделать рабочие места комфортными, сделать просто, чтобы люди радовались тому, что они делают добрые дела.

Подробности смотрите в видеоматериале.

 
 
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Новости Беларуси. О новых технологиях в медицине и любви к своему делу. Героиня новой серии проекта «Белорусская Super женщина» из династии медиков, сообщили в...
 
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