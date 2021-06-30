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В два раза увеличен оклад и надбавки. О чем ещё рассказала министр труда и соцзащиты Беларуси?

30.06.2021 23:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Зарплаты бюджетников растут быстрее, чем средняя зарплата в стране. Об этом заявила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич в интервью о совершенствовании системы оплаты труда бюджетников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В два раза увеличен оклад и надбавки. О чем ещё рассказала министр труда и соцзащиты Беларуси?

Также Ирина Костевич перечислила основные проблемы, которые уже удалось решить в этой сфере. Во-первых, была оптимизирована структура заработной платы работников. Второе важное достижение – практически в два раза увеличена доля постоянной части заработной платы. К ней относятся оклад, надбавка за работу в бюджетных организациях и надбавка за работу по контракту. И третье важное изменение, которого удалось добиться, – государственным органам и руководителям бюджетных организаций предоставлено право самостоятельно определять перечни и размеры стимулирующих и компенсирующих выплат.

 
 
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Новости Беларуси. Зарплаты бюджетников растут быстрее, чем средняя зарплата в стране. Об этом заявила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич в интервью о...
 
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